Песков обяви кога Путин ще проведе традиционната си пряка линия и годишна пресконференция

Съвместната директна телефонна линия и голяма пресконференция на руския президент Владимир Путин традиционно са насрочени за декември. Това съобщи пред ТАСС прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

"За декември", отговори той на съответния въпрос.

Както Песков отбеляза по-рано, тазгодишното събитие отново ще се проведе в комбиниран формат, който се използва от няколко години и се нарича "Годишен преглед с Владимир Путин". Подготовката за събитието вече е започнала.