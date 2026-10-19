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Песков обяви кога Путин ще проведе традиционната си пряка линия и годишна пресконференция

Подготовката за събитието вече е започнала

19.10.2026 | 15:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Съвместната директна телефонна линия и голяма пресконференция на руския президент Владимир Путин традиционно са насрочени за декември. Това съобщи пред ТАСС прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

"За декември", отговори той на съответния въпрос.

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Както Песков отбеляза по-рано, тазгодишното събитие отново ще се проведе в комбиниран формат, който се използва от няколко години и се нарича "Годишен преглед с Владимир Путин". Подготовката за събитието вече е започнала.

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