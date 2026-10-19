Кога украинците ще гласуват отново? Зеленски посочи възможните срокове (ВИДЕО)

Президентските избори в Украйна могат да се проведат още шест месеца след края на конфликта, обяви Володимир Зеленски в интервю за NBC News . Той каза, че страната ще има време да приеме необходимите закони и да подготви инфраструктурата за гласуване. Същевременно ръководителят на киевския режим отбеляза, че ако Русия се съгласи напълно да спре военните действия, той е готов да го направи в рамките на 60 дни.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че официалното застъпване на САЩ за руския президент Владимир Путин би било „историческа грешка“, но заяви, че все пак продължава да разглежда президента Доналд Тръмп като съюзник, въпреки поредицата от ходове, които разтревожиха страната му и нейните приятели в Капитол Хил.

"Искаме да му се доверим", заяви Зеленски в неделя в предаването Meet the Press на NBC News, като се позова на Тръмп. "Надявам се, че той ще промени решенията си, защото смятам, че всичко това са грешки и това няма да помогне нито на нас, нито на Съединените щати."

В петък Тръмп отмени новите мащабни санкции срещу Русия, приети от Конгреса, като заяви в изпълнителна заповед, че този ход "е в националния интерес на Съединените щати". Приети с подкрепата на двете партии и подписани от Тръмп миналия месец, санкциите имаха за цел да нанесат удар по източниците на приходи на Русия, като наложат санкции на глобалните купувачи на руски нефт и газ.

Тръмп защити решението си в неделя, като написа в Truth Social, че не иска "глупаво да отблъсне Русия от масата за преговори". Тръмп добави, че Зеленски е насочил ударите си срещу рафинериите за дизелово гориво в Русия, което според него "сериозно засяга световните пазари на дизелово гориво, включително тези в Съединените щати".

Тръмп добави, че "Русия прави много малко, ако изобщо прави нещо, за да помогне на Ислямската република Иран, в сравнение с това, което би могла да направи, и аз искам да остане така и ще го направя, освен ако глупави хора не ми попречат" – твърдение, което идва в същия ден, в който руското министерство на външните работи обяви, че външният министър Сергей Лавров ще посети Техеран тази седмица. Изключението дойде дни след обявяването на споразумение с Путин за пускането на стотици хиляди тона руски дизел на световния пазар, докато цените на горивата се покачват. В същото време, според Зеленски, обменът на разузнавателна информация от САЩ е бил временно "блокиран", което е лишило Украйна от информация за приближаващи се балистични ракети, докато са наложени ограничения върху технологията „Starlink, която е от решаващо значение за прихващането на дронове с реактивни двигатели.

Зеленски заяви пред Кристен Уелкър, че украинските власти смятат, че решението за ограничаване на Starlink, наложено от SpaceX на Илон Мъск, е било в отговор на "съобщение от американското правителство".

САЩ са най-значимият поддръжник на Украйна през последните четири години и половина на войната,

но личните отношения между Тръмп и Зеленски изглеждат сериозно обтегнати през последните седмици, като двамата публично се критикуват взаимно. Попитан за забележката на Тръмп от миналата седмица, че е "по-труден за работа от Путин", Зеленски заяви, че е бил "много честен" с Тръмп.

"Може би не е много учтиво", каза той, но е "по-добре да имаш партньори, които са много отворени и ясни, отколкото такива, които са убийци, дори и с усмивка на лицето."

Зеленски, който миналата седмица обвини САЩ, че са предали Киев, заяви, че чувствата му не са се променили. Той предупреди, че сделката на Тръмп с Русия за дизелово гориво "ще укрепи волята на Путин да ни окупира". При обявяването на сделката миналата седмица Тръмп изрази надежда, че тя донякъде ще помогне за справянето с растящите цени на горивото.

Но Зеленски заяви, че сделката няма да има "реално влияние" върху цената на петрола в САЩ, тъй като покачването на цените се дължи на блокирането на Ормузкия проток, а не на Украйна.

Зеленски заяви, че е "жалко", че Тръмп е отменил санкциите в законопроект, кръстен на покойния сенатор Линдзи Греъм, републиканец от Южна Каролина, за когото той каза, че е бил "голям поддръжник на мира и на Украйна".

Европейски и украински официални лица по-рано заявиха пред NBC News, че според тях мярката за ограничаване на споделянето на разузнавателна информация, предприета само няколко дни след като Тръмп облекчи санкциите срещу Русия, най-вероятно е имала за цел да окаже натиск върху Киев да направи отстъпки на преговорната маса на фона на застоя в мирните преговори. Макар Зеленски да посочи, че проблемът с разузнавателната информация е решен, той заяви, че Украйна все още се сблъсква с ограничение на скоростта при използването на Starshield – военната версия на услугата Starlink. На въпроса дали смята, че Тръмп или Мъск са взели директно решението за ограничаване на Starlink, Зеленски отговори, че не знае, но смята, че "и двамата" са били замесени. Той заяви, че ако Тръмп реши утре да отмени ограничението, "всичко веднага ще заработи както преди".