Сибиха: Путин няма място на масата за преговори с Тръмп и Си

Докато руският президент Владимир Путин продължава да тероризира цивилното население на Украйна, той няма място на масата за преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви това в публикация в X , съобщи "Украинформ".

„Тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да помогне за по-бързото прекратяване на войната. Тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ би довела до точно обратното: би насърчила Путин да продължи тази война“, каза Сибиха.

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Ако бъде поканен ще се възвеличее

Според него, поканата на Путин на подобна среща би задоволила апетита му за самовъзвеличаване и би му дала статус, който не заслужава.

„Той не е световен лидер; той е военен престъпник. А Русия не е глобална сила; тя е глобален проблем“, подчерта украинският външен министър.

Руската икономика продължава да се свива

В този контекст той припомни, че руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и осем пъти по-малка от китайската, и че продължава да се свива бързо, както и стандартът на живот на руснаците.

„По всякакъв прагматичен или морален начин Путин няма място на масата за преговори с президентите Тръмп и Си. Единственото нещо, което би могло да му спечели това място, е сериозна стъпка към мир, като например приемане на предложение за прекратяване на огъня преди всяка подобна среща“, подчерта Сибиха.

Забелязва се нарастване на терора

Вместо това, отбеляза министърът, наблюдаваме обратното: ескалация на терора срещу цивилното население.

„Докато Путин продължава този терор, не трябва да има място за него на никоя маса за преговори“, подчерта Сибиха.

Според The ​​Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, руският президент Владимир Путин е предложил той, президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин да се срещнат следващия месец, за да обсъдят ситуацията в Украйна, с цел да се осигури край на войната при условия, благоприятни за Москва.