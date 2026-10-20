Възможно ли е връщане на руския петрол и газ в Европа срещу мир в Украйна?

Войната в Украйна продължава, но икономическата изолация на Русия може да се окаже разменна монета в преговорите за нейното прекратяване. Доналд Тръмп отново поставя енергийните интереси над политическите ограничения, а руският петрол и природен газ се превръщат в част от големия геополитически пазарлък между Вашингтон, Москва и Европа.

Докато Европейският съюз се опитва да прекъсне зависимостта си от руските енергийни ресурси, американският президент допуска възможността те отново да потекат към европейските пазари. Вашингтон търси начини да овладее цените на горивата, а Тръмп представя икономическите стимули за Москва като възможен инструмент за постигане на мир. Но това поставя Европа пред неудобен избор - да продължи политиката на санкции, дори с цената на по-скъпа енергия, или да допусне възстановяване на отношения, от които години наред се опитва да се освободи.

Свързани статии Калас: Русия използва храната като оръжие и засилва атаките в Черно море

Цената за европейската сигурност

И тук въпросът вече не е само колко ще струват бензинът, дизелът и природният газ. А кой ще плаща политическата цена на по-евтината енергия, дали Русия отново ще получи икономическо влияние върху Европа и няма ли стремежът към бърз мир да възстанови зависимостите, които войната направи толкова опасни.

Защото зад всяка сделка за горива днес стои много по-голяма сделка - за бъдещето на европейската сигурност и за мястото на Русия в него.

Темата за възможното завръщане на руските петрол и природен газ на европейските пазари и отражението върху сигурността на Европа беше обсъдена в предаването "Директно" с гост Цветомир Николов, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията.