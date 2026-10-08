УЗФ е №1 сред частните университети за магистърско обучение по икономика

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) заема първо място сред частните висши училища при магистърското обучение в професионално направление “Икономика“. Това показват най-актуалните данни на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 г., които бяха официално обявени днес от Министерството на образованието и науката. Резултатът утвърждава първият бизнес университет у нас като водещ избор за специалистите, които искат да надградят знанията си и да развиват кариерата си в икономиката, финансите и бизнеса.

Националната класация поставя университета сред лидерите по ключови показатели, които отразяват връзката между висшето образование и реализацията на пазара на труда. Според рейтинговата система един от най-силните показатели на УЗФ е “Облагаем доход на завършилите“, който достига 2259 евро и нарежда университета на второ място в страната в професионално направление “Икономика“. Разликата от едва 46 евро спрямо другото висше учебно заведение поставя възпитаниците на УЗФ сред най-високодоходните специалисти, завършили икономическо образование в България.

Допълнителен показател за успешната реализация на завършилите специалисти е осигурителният им доход от 1769 евро, както и изключително ниското равнище на безработица сред завършилите - едва 0,89%. По показателя “Принос към осигурителната система“ университетът отчита много висок резултат с 89,63 пункта.

В общото класиране за направление “Икономика“ УЗФ е четвърти в страната, като сред частните висши училища университетът заема второ място, а при магистърското обучение бизнес университетът оглавява класирането за 2026 г.

Тези позиции подчертават още веднъж силата на УЗФ - образование, което свързва академичната подготовка с практиката и потребностите на бизнеса. Университетът предлага на студентите си качествени бакалавърски и магистърски програми в областта на финансите, застраховането, счетоводството, управлението и дигиталните технологии, с акцент върху знанията и уменията, които са им необходими в професионалната среда.

Резултатите поставят на преден план една от най-важните тенденции в съвременното висше образование - необходимостта от непрекъснато надграждане на знанията и квалификацията. В условията на бързи технологични промени, навлизане на изкуствения интелект и динамично развитие на професиите магистърското образование придобива все по-голямо значение за кариерното развитие. По-високата образователна степен разширява възможностите за професионална специализация, развитие на управленски компетентности и заемане на позиции с по-висока отговорност и потенциал за доходи.

Магистърските програми на УЗФ са насочени към следващата стъпка в кариерата - придобиване на специализирана експертиза, подготовка за управленски отговорности или развитие в нова професионална област. Обучението съчетава теоретични знания с практически задачи и анализ на актуални бизнес процеси. Сред преподавателите и академичните партньори на УЗФ са световно признати специалисти като проф. Ричард Вернер и сър Греъм Уотсън, които допринасят за международния профил и високите академични стандарти на университета. Техният опит допълва обучението с международна перспектива към икономическите процеси, финансите и управлението.

Едно от водещите предимства за работещите специалисти е гъвкавата организация на обучението, която позволява да съчетават магистратурата с професионалните и личните си ангажименти. Така надграждането на квалификацията може да върви успоредно с развитието на кариерата. Подробна информация за всички програми и специалности, условията за кандидатстване и актуалния прием е публикувана на официалния сайт - uzf.bg.

В годината на своя 25-годишен юбилей Университетът по застраховане и финанси отбелязва тези постижения като признание за последователната си политика за качествено, практически ориентирано образование, което отговаря на променящите се изисквания на икономиката.

Първото място сред частните висши училища при магистърското обучение, второто място по облагаеми доходи на завършилите и позицията сред четирите водещи университета по икономика в България утвърждават УЗФ като университет с ясно изразена специализация, международна перспектива и тясна връзка с бизнеса.

Резултатите от рейтинговата класация за 2026 г. показват, че стойността на висшето образование се измерва не само с академичните постижения, но и с възможностите, които то създава след дипломирането. Именно професионалната реализация, развитието на компетентностите и доходите на завършилите са сред най-значимите измерители за неговата дългосрочна ефективност.