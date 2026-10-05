Колко струва една мечта? “Конкорд Асет Мениджмънт“ с първи урок по инвестиране

Какво бихте направили, ако разполагахте с виртуална сума, която можете да инвестирате? В какво бихте я вложили и защо? Отговорът на тези въпроси може да се превърне не само в игра, но и в повод за първия разговор за парите между родители и деца.

УД “Конкорд Асет Мениджмънт“ АД стартира кампанията “Първият урок по инвестиране“, посветена на финансовата грамотност при децата в училищна възраст. Като част от нея компанията организира Facebook игра, в която участниците могат да направят своя виртуална инвестиция, да споделят избора си и да участват в томбола за три парични награди - 1500 евро, 1000 евро и 500 евро.

Кампанията е активна до 21 октомври 2026 г., а участието отнема само няколко минути.

Как да се включите?

Участието е в три лесни стъпки:

1. Направете своята виртуална инвестиция в специално създадената платформа Първият урок по инвестиране.

2. Изтеглете резултата от сайта или направете снимка на екрана.

3. Публикувайте изображението като коментар под публикацията във Facebook на “Конкорд Асет Мениджмънт“ и споделете накратко защо сте направили този избор.

В края на кампанията трима участници ще бъдат определени чрез томбола на случаен принцип и ще получат съответно 1500 евро, 1000 евро и 500 евро. Пълните условия на играта са публикувани на сайта на “Конкорд Асет Мениджмънт“ и може да видите на този линк.

А какво стои зад виртуалната инвестиция?

Зад играта стои една по-голяма идея – разговорът за парите да започне още в детството.

Финансовата грамотност се изгражда постепенно и започва с малките ежедневни решения: какво означава да спестяваме, каква е разликата между нужда и желание, защо понякога е по-добре да изчакаме, вместо да похарчим всичко веднага, и как решенията ни днес могат да се отразят на бъдещето.

Познаването на основни понятия като спестяване, разход, риск и инвестиция може да помогне на децата да изградят по-отговорно отношение към парите и да бъдат по-подготвени за финансовите решения, които ще вземат като възрастни.

Именно с тази идея е създадена платформата “Първият урок по инвестиране“. Тя представя основни принципи, свързани с инвестирането, на достъпен и разбираем език и дава възможност на родители и деца да направят първата си виртуална инвестиция.

Целта не е децата да се превръщат в инвеститори, а чрез играта да получат първи ориентири за това как функционират парите, какво означава да вземаме финансови решения и защо е важно да мислим за бъдещето.

Един виртуален избор може да постави началото на важен разговор

“В какво бих инвестирал?“ е въпрос, който може да доведе до много други: “Защо избра точно това?“, “Какво може да се случи с парите?“, “Какво означава риск?“ или “Защо понякога трябва да чакаме, за да постигнем по-голяма цел?“

Точно в тези разговори се случва първият урок по финансова грамотност.

Темата за инвестирането естествено въвежда понятия като дългосрочно планиране, риск, търпение и отговорност при вземането на решения. А най-важното е, че тези разговори могат да започнат много преди детето да има собствен доход или банкова сметка.

Отговорният бизнес инвестира и в знания

Инициативата е част от усилията на УД “Конкорд Асет Мениджмънт“ АД да допринася за повишаването на финансовата култура и да насърчава по-доброто разбиране на финансовите принципи.

За финансовия сектор разговорът за финансовата грамотност е особено важен, но ползите от него надхвърлят инвестирането. По-доброто разбиране на парите може да помогне на младите хора да бъдат по-подготвени за решенията, които ще вземат в бъдеще – от управлението на личния бюджет до дългосрочното финансово планиране.

А първият урок може да започне съвсем просто - с един въпрос у дома: “А ти в какво би инвестирал?“

Кампанията “Първият урок по инвестиране“ продължава до 21 октомври 2026 г.



