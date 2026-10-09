Агент на ICE простреля мъж в Ню Йорк, докато 5-годишното му дете било в колата

Американски имиграционни служители простреляха и раниха мъж в автомобила му, в присъствието на дете, в нюйоркския квартал „Марбъл Хил“, съобщиха кметът, градската полиция и очевидци, предава Ройтерс.
"Първоначалните данни сочат, че служителите са обградили (мъжа) и 5-годишно дете в автомобила му, преди да открият огън", заяви кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани. Кметът заяви, че според наличната информация детето не е пострадало физически. "Това е недопустима и изключително сериозна ситуация", каза Мамдани, като добави, че планира да разговаря с президента Доналд Тръмп и да "настоява той да прекрати всички операции по правоприлагане на ICE (Службата за имиграционен и митнически контрол) в нашия град. Няма да стоя безучастно, докато служители на ICE тероризират общностите ни."
Mamdani: This afternoon, a New Yorker was shot by ICE agents. ICE agents surrounded the man's vehicle before opening fire. They wore construction vests and masks that concealed their faces. There was no reasonable way to way to identify them as JCE agents. School had just gotten out. The street was crowded with families and children. When ICE agents opened fire. A five year old child, a five year old child was in the car.— Acyn (@Acyn) October 9, 2026
Министерството на вътрешната сигурност (DHS) – ведомството, към което спада ICE – заяви в изявление, че служители на службата са провеждали "целенасочена операция по правоприлагане" в Бронкс, Ню Йорк, с цел арест на мъж от Доминиканската република с предишна криминална присъда.
Стрелбата е станала около 16:00 ч. източно време (20:00 ч. по Гринуич), съобщиха от DHS.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.