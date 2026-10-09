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Агент на ICE простреля мъж в Ню Йорк, докато 5-годишното му дете било в колата

Стрелбата е станала около 16:00 ч. източно време

09.10.2026 | 09:34 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Американски имиграционни служители простреляха и раниха мъж в автомобила му, в присъствието на дете, в нюйоркския квартал „Марбъл Хил“, съобщиха кметът, градската полиция и очевидци, предава Ройтерс.

"Първоначалните данни сочат, че служителите са обградили (мъжа) и 5-годишно дете в автомобила му, преди да открият огън", заяви кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани. Кметът заяви, че според наличната информация детето не е пострадало физически.  "Това е недопустима и изключително сериозна ситуация", каза Мамдани, като добави, че планира да разговаря с президента Доналд Тръмп и да "настоява той да прекрати всички операции по правоприлагане на ICE (Службата за имиграционен и митнически контрол) в нашия град. Няма да стоя безучастно, докато служители на ICE тероризират общностите ни."

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) – ведомството, към което спада ICE – заяви в изявление, че служители на службата са провеждали "целенасочена операция по правоприлагане" в Бронкс, Ню Йорк, с цел арест на мъж от Доминиканската република с предишна криминална присъда.

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Стрелбата е станала около 16:00 ч. източно време (20:00 ч. по Гринуич), съобщиха от DHS.

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