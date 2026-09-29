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Задържаха младеж за закана с убийство и стрелба срещу двама души

Първият изстрел е произведен в автобус, а вторият – на спирка

29.09.2026 | 11:53 ч. 1
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

18-годишен младеж е привлечен към наказателна отговорност за закана с убийство на двама души. 

Разследването сочи, че той стрелял с пневматичен пистолет.

Случаят е от 27 септември. Около 18:55 часа в автобус, пътуващ между селата Войнеговци и Световрачане, младежът се заканил на мъж с думите „ей сега ще те гръмна“. След това насочил пневматичен пистолет към него и произвел изстрел. Около пет минути по-късно, на спирка в Световрачане, той се заканил и на жена. Младежът отново насочил пистолета към нея и произвел изстрел.

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По данни на прокуратурата двамата пострадали не са се познавали с обвиняемия преди нападенията. 

По случая е образувано досъдебно производство. За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Младежът е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в Софийския районен съд искане за постоянен арест. 

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