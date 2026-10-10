BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 50

МВнР с предупреждение към българите в САЩ: Тропическата буря "Рейчъл" носи проливни дъждове и риск от наводнения

Предупреждението е публикувано на сайта на МВнР

10.10.2026 | 18:46 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани в щатите Калифорния, Аризона и Невада да следят актуалните прогнози заради влошена метеорологична обстановка. Предупреждението е публикувано на сайта на МВнР. От външното ни министерство уведомяват, че в следващите дни поради преминаването на тропическата буря "Рейчъл" се очакват проливни валежи, силни ветрове и повишен риск от локални наводнения в щатите Калифорния (окръзите Лос Анджелис, Ориндж, Сан Диего, Лонг Бийч), Аризона (районите на Финикс, Флагстаф, Кингман) и Невада (Лас Вегас, Хендерсън и други).

Свързани статии

МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи се дългосрочно или краткосрочно в посочените щати, да се въздържат от пътувания в засегнатите райони, да следят актуалната информация, прогнозите и предупрежденията на Националната метеорологична служба на САЩ (National Weather Service) и стриктно да следват препоръките на местните власти.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

МВнР САЩ буря
Новини
Виж всички новини
Новини
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem