Гръмотевична буря взе жертва в Германия, горски пожар излезе от контрол

Горски пожар, избухнал в района на Фройденберг в баварския район Горен Пфалц, излезе извън контрол. За борба с огъня са разположени 330 души, предаде ДПА.

Стихията е излязла от контрол заради вятъра, който раздухва пламъците, посочиха властите в окръг Амберг-Зулцбах снощи. Теренът е изключително сложен, което налага цялата дейност по гасенето да се извършва пеша, а обстановката се е усложнила от гръмотевична буря.

Местната пожарна призова населението да избягва района.

Жителите са предупредени, че пожарът и димът от него могат да бъдат опасни.

Властите призоваха хората да затворят вратите и прозорците си, да изключат климатичните инсталации и да следят местното радио за повече информация.

Междувременно силна гръмотевична буря в Източна Германия уби човек и рани тежко трима.

Стихията, която се разрази в региона Саксонска Швейцария в провинция Саксония, наложи и евакуацията на десетки хора. Жертвата е 28-годишен мъж, загинал при падане на дърво в летен театър в Ратен.

Няма данни за хора в неизвестност.

В Хамбург пожарната се отзова на почти сто сигнала, след като градът също бе връхлетян от силна буря. По думите на говорител в един момент повикванията валели "почти ежеминутно".

Няма данни за жертви и пострадали. Причинени са материални щети като разрушени огради и откъснати керемиди от покриви.

Най-засегнати са северните и южните покрайнини на Хамбург.

Шофьор на микробус загина, а седем пътници на автобус пострадаха тежко при челен удар между двете превозни средства в окръг Гьопинген в югозападната провинция Баден-Вюртемберг.

По неизвестни засега причини микробусът е навлязъл в платното за насрещно движение и се е сблъскал с автобуса. Двайсет и девет годишният водач на микробуса е загинал на място, а петдесет и шест годишният шофьор на автобуса и шест от пътниците му са с тежки наранявания. Други седем пасажери от автобуса са леко ранени.

Много от пострадалите пътници са се оказали блокирани и се е наложило пожарникарите да ги спасяват.

Задействан е голям брой медицински екипи, включително хеликоптер. Катастрофата е станала на федерален (първокласен) път Б297.