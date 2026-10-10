Трето нападение с нож в Полша за четири дни: трима ранени при атака в учебно заведение във Варшава

Трима души бяха ранени при нападение с нож в учебно заведение във Варшава в събота, съобщи полицията. Това е поредният инцидент от серия, породила опасения в Полша относно насилието сред младежите, имитиращо предишни случаи. В петък хиляди полицаи посетиха училища в цялата страна, за да успокоят учениците, след като две нападения с нож, извършени от тийнейджъри в рамките на два дни, предизвикаха слухове за възможни нови атаки – опасения, които инцидентът от събота вероятно ще засили.

"Днес в 12:30 ч. получихме сигнал за инцидент с използване на опасно оръжие", заяви пред Ройтерс говорителят на полицията Якуб Филипяк. "Един човек е ранен и откаран в болница с наранявания, които не застрашават живота му. Други двама случайни свидетели също са получили наранявания, но не са се нуждаели от хоспитализация."

Той уточни, че нападателят е 21-годишен ученик от същото заведение. Държавната информационна агенция PAP съобщи, че пострадалите са две 17-годишни момичета и 24-годишна жена, дошла да подаде документи за записване. Според предварителните данни на полицията нападателят и жертвите не са се познавали, посочва PAP. В събота полицията съобщи, че от петък насам е извършила проверки в около 50 000 обекта и е задържала 76 души. По-рано властите заявиха, че повечето от задържаните са тийнейджъри, отправяли заплахи в интернет.

В четвъртък 15-годишен бивш ученик, носещ камера на каската си, уби пазач

и рани двама учители в начално училище в Лешчидол-Новини, североизточно от Варшава. В сряда 19-годишен младеж рани 10 души (включително себе си) в училище в Остроленка, северно от столицата.