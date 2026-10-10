Къде учителите в Европа получават най-високи заплати и как се нарежда България в класацията?

Възнагражденията на учителите варират значително в цяла Европа, като се запазват големи разлики дори след отчитане на разходите за живот. Експерти настояват за по-високо заплащане с цел привличане и задържане на повече преподаватели. По-високото заплащане е сред исканията на синдикатите, организирали неотдавнашните протести във Франция, наред с настояването за повече персонал и по-добри условия на труд. Опасенията им отразяват по-мащабно предизвикателство в Европа: как професията на учителя да стане финансово привлекателна. Според ОИСР учителите обикновено получават по-ниско възнаграждение от служители със сходно образование, а експерти предупреждават, че заплатите не са достатъчно конкурентни, за да привлекат и задържат кадри, пише Euronews.

Заплатите на учителите варират значително в Европа

според доклада на ОИСР "Образованието с един поглед". Сред 28-те сравнявани образователни системи действителните заплати на учителите в начален етап на образование през 2025 г. варират от 18 669 евро в Турция до 74 086 евро в Дания. Под "действителни заплати" се разбират средните годишни доходи на учители на пълен работен ден на възраст между 25 и 64 години, преди облагане с данъци. Те включват всички плащания, свързани с работата, като основна заплата, бонуси за постигнати резултати, допълнителни плащания за празници и други възнаграждения. Исландия (73 752 евро), Ирландия (69 747 евро), Германия (69 453 евро) и Австрия (65 851 евро) допълват челната петица, като във всички тях заплатите надхвърлят 65 000 евро. Учителите в Норвегия (59 453 евро), Фламандската общност в Белгия (59 105 евро), Северна Ирландия (57 838 евро), Шотландия (57 619 евро), Френската общност в Белгия (55 689 евро), Уелс (52 894 евро), Финландия (52 272 евро) и Англия (50 727 евро) също получават над 50 000 евро.

Големи икономики: Германия е начело, Италия – на последно място

Сред големите европейски икономики Германия предлага най-високо заплащане на учителите. Четирите съставни части на Обединеното кралство се нареждат след Германия, като във всички тях заплатите надхвърлят 50 000 евро. Във Франция учителите получават 41 968 евро, докато в Италия заплатите са най-ниски – 32 100 евро. Липсват данни за Испания. Реалните учителски заплати са под 25 000 евро в седем държави: Чехия (24 457 евро), Унгария (23 181 евро), Словакия (22 936 евро), Румъния (20 805 евро), Латвия (20 516 евро), Гърция (18 746 евро) и Турция (18 669 евро).

"Големите разлики в заплащането на учителите в Европа отразяват различията в нивата на националните доходи, структурите на заплащане, квалификацията и кариерното развитие, а не се дължат на един-единствен фактор", заяви пред Euronews Business Даниел Вишневски, генерален секретар на Европейската федерация на работодателите в образованието.

Като цяло учителите в гимназиалния етап на средното образование получават по-високи заплати от тези в началните училища, с изключение на Турция и Северна Ирландия. В Шотландия, Литва и Естония заплатите и на двете нива са еднакви. Заплатите на учителите в гимназиалния етап варират от 17 615 евро в Турция до 93 938 евро в Исландия. Те надхвърлят 80 000 евро и в Дания (85 999 евро) и Германия (80 163 евро). Най-големи разлики в полза на учителите от гимназиалния етап се наблюдават в Исландия, Финландия, Белгия, Дания, Австрия и Германия, където те получават с поне 10 000 евро повече от учителите в началните училища.

Какво могат да си купят учителите със заплатите си?

Самите цифри за заплатите не дават пълната картина. Ако цените в дадена страна са високи, дори сравнително високите учителски заплати могат да осигурят по-малко стоки и услуги, отколкото в друга държава. За да отчете разликите в разходите за живот, Euronews Business коригира данните на ОИСР за заплатите (първоначално в национални валути), като използва паритета на покупателната способност на Евростат за разходите за крайно потребление на домакинствата. Резултатите са изразени в стандарти на покупателната способност (СПС) – обща единица, с която във всяка страна може да се закупи едно и също количество стоки и услуги. Показателят СПС използва средните цени в ЕС като база за сравнение, докато ОИСР изразява своите сравнения на покупателната способност в щатски долари, коригирани спрямо покупателната способност. Въз основа на това учителите в Германия имат най-висока покупателна способност – което означава, че с брутните си заплати могат да закупят най-голямо количество стоки и услуги – сред разглежданите образователни системи. Средното годишно възнаграждение на учителите в началния етап на образованието, след корекция за ценовите разлики, е най-ниско в Гърция (21 456 СПС) и най-високо в Германия (64 143 СПС). След Германия се нареждат Австрия (58 265 PPS), Дания (53 036 PPS), Ирландия (51 226 PPS) и Фламандската общност в Белгия (50 846 PPS), с което се оформя челната петица на образователните системи, в които заплатите на началните учители имат най-висока покупателна способност. В другия край на класацията, заедно с Гърция, попадат Латвия (24 670 PPS), Словакия (26 916 PPS), Чехия (27 349 PPS) и Естония (28 197 PPS) – страни, в които заплатите на началните учители осигуряват най-малко стоки и услуги сред сравняваните образователни системи. Що се отнася до учителите в горния етап на средното образование, Германия отново оглавява общата класация по покупателна способност със 74 034 PPS, докато Гърция е на последно място с 23 289 PPS. Сред най-големите европейски икономики, включени в сравнението, Италия е на последно място с 36 964 PPS. Три от съставните части на Обединеното кралство се нареждат след Германия, като Англия (43 091 PPS) остава под Франция (46 058 PPS). Професор Михаилс Хазанс от Латвийския университет отбеляза, че страните на върха в класациите за учителски заплати, изразени в PPS, имат и БВП на глава от населението значително над средното ниво за ЕС.

Значителни промени в класациите по PPS

При сравнение между класациите по номинална заплата и тези по PPS, някои държави променят значително позицията си. При началните учители най-голям напредък отбелязват Турция (изкачване с шест места) и Полша (с пет места). Френската общност в Белгия и Румъния се изкачват с по четири позиции. Това означава, че тези страни заемат по-високи места, след като се вземат предвид разликите в ценовите равнища. Исландия отбелязва най-голям спад, като пада от второ на 12-то място. Швеция и Естония също губят по три позиции. Класациите на ОИСР за покупателна способност, които се базират на международни долари (стойност, съпоставима с тази в САЩ), се различават от изчисленията на Euronews Business. използвайки обменните курсове на Евростат. Турция заема значително по-високи позиции в класациите на ОИСР. Тя се нарежда на 11-то място по отношение на учителите в началното образование и на 17-то място – при учителите в горния етап на средното образование.