Мъж почина след инцидент в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Мъж в безпомощно състояние е намерен в асансьор на метростанция "Жолио Кюри", съобщават от СДВР. Той е откаран в болница, където е починал. По случая се води разследване.

Отново днес пътник в метрото е скочил на релсите на станция "Александър Малинов" в "Младост" и за кратко движението на влаковете е било спряно.

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От "Метрополитен" призовават пътниците да спазват правилата за безопасност в метрото.

От дружеството подчертават, че бързата реакция на служителите при подобни ситуации е от ключово значение за ограничаване на риска и предотвратяване на по-сериозни последствия. Определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление".