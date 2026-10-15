Тръмп: Екзекуцията на Нидал Хасан няма да бъде излъчвана на живо

Екзекуцията на масовия стрелец от Форт Худ няма да бъде излъчвана на живо, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Пийт Хегсет, министърът на отбраната, предизвика остра реакция с своето съобщение миналата седмица, че екзекуцията на Нидал Хасан чрез разстрел ще бъде излъчена на живо през декември. Въпреки това Тръмп отмени решението в публикация в Truth Social.

"Мисля, че излъчването на екзекуцията, за да я видят всички, можеше да бъде силен възпиращ фактор за света, който да стане свидетел на това как Америка се справя с терористи и изверги като Хасан, но много добри и добронамерени хора биха предпочели да не гледат как той умира – нито чрез стрийминг, нито чрез какъвто и да е друг визуален канал. Той ще умре, както е планирано, чрез екзекуционен отряд, но това събитие няма да бъде излъчвано."

Хасан, бивш военен психиатър, уби 13 души

при нападение срещу военната база в Тексас през ноември 2009 г. Екзекуцията, насрочена за 3 декември, ще бъде първото налагане на смъртно наказание от страна на американската армия срещу бивш военен от 65 години насам. Последният път, когато войник беше екзекутиран чрез разстрел, беше през 1945 г., по време на Втората световна война.

Семействата на жертвите се противопоставиха категорично на плана за пряко излъчване на екзекуцията. Кийли Кахил Ванакер, чийто баща Майкъл Кахил беше убит при стрелбата, заяви пред The Times, че това би превърнало "трагедията в развлечение".

Отмяната от страна на Тръмп на решението на Хегсет дойде, след като група от 72 пенсионирани американски генерали, адмирали и други високопоставени военни офицери публикуваха отворено писмо, в което заявиха, че излъчването ще превърне Хасан в "мъченик". Критиката им намери отзвук сред много републиканци, включително Майк Джонсън, председател на Камарата на представителите, който заяви, че това би могло да вдъхнови бъдещи терористични актове.