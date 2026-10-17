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Доходите на българите растат по-бързо от инфлацията, но млечните продукти са с 30% над средноевропейските цени

Нивото на доходите в България е 23% по-ниско от средноевропейското

17.10.2026 | 17:36 ч. 43

Доходите на българите надвишават увеличението на инфлацията в последните години. Данните цитира икономистът Юлиян Войнов в ефира на "Големите последици", където коментира темата с цените, спекулата и инфлацията у нас.

"Има хора, на които доходите им изостанаха и се доближиха до минималната работна заплата. Непрекъснатото увеличаване на доходите води до увеличаване на потреблението, което вкарва нови пари в икономиката. И поради факта, че България не е голям производител и ние внасяме стоки, това се отразява на цените, от една страна. От друга страна, имаме международната конюнктура, която води до драстично увеличение на цената на петрола и на горивата, а те влизат в цената на всяка една стока. Има много причини за увеличаване на инфлацията и на нашето усещане, че обедняваме и това е фактът, че потреблението, което имаме е различно за всеки човек. Хора, които потребяват повече услуги - излизат на ресторант, пътуват, ползват коли - за тях инфлацията е доста по-чувствително се отразява на техния джоб", посочи икономистът пред Bulgaria ON AIR.

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Войнов изнесе още любопитни данни:

„Нивото на доходите в България е 23% по-ниско от средноевропейското. Цената на месото е горе-долу на същите нива, даже и по-ниски. Цените на млечните продукти обаче са 30% над средноевропейското ниво", разкри експертът.

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Тагове:

Юлиян Войнов млечни продукти храни доходи
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