Гълъб Донев: Еврото не е причина за ръста на инфлацията в България

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че ръстът в цените не е заради приемането на еврото, а по-скоро, защото високата инфлация съвпадна в приемането ни в еврозоната.

"Покачването на инфлацията у нас съвпадна с приемането ни в еврозоната, но не може да бъде винено еврото за инфлацията в България. В този период започна кризата в Ормузкия проток и всичко това се отрази. България е отворена икономика и разчита на внос. Всички тези шокове и вариации оказват влияние върху всички стоки и услуги”, добави Донев.

"Еврото, въпреки някои желания ръстът на инфлацията да бъде преписан на еврото, не може обективно да бъде потвърдено. Цените започнаха да нарастват още през лятото на предходната година. Това беше свързано с ръста на цените на електрическата енергия и горивата”, каза още вицепремиерът.

Според него страната ни е изправена и пред проблема с нарушените доставки в Черноморския регион. “Приключи добиването на реколтата с пшеница, рекордни добиви, но заради ситуацията в Черноморския регион, този добив не може да бъде изнесен. Не може и до други страни заради ниските нива на река Дунав. Това също води до инфлация. Ние сме на трето място по ръст на инфлацията в еврозоната”, на мнение е Донев.

Финансовият министър посочи, че правителството подпомага уязвими групи от обществото заради ръста на горивата. и добави, че се предприемат редица мерки, които да задържат ръста на цените, подкрепяйки производителите по веригата.

"Няма как да предотвратим ръста, не знаем до какво ще доведе едно по-нататъшно изостряне на конфликта. Този ръст на инфлацията в България не може да бъде съотнесен към еврото”, каза Донев и добави, че процентното нарастване на горивата в България остават най-ниски в ЕС.