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Клиенти платили с фалшиви 100 евро такси в Горна Оряховица

Единият работел в чужбина, където му дали банкнотата

01.10.2026 | 10:08 ч. 2
pixabay

pixabay

Фалшиви 100 евро заловиха служители на Районното управление в Горна Оряховица. С банкнотата платили трима мъже, ползвали таксиметрови услуги от железничарския град до близко село, съобщиха от местната полиция. 

Сигнал за случая е получен в сряда. По данни на тъжителя същия ден той е бил нает да превози трима мъже от Горна Оряховица до село Мерданя. Когато стигнали крайната точка, клиентите му платили с банкнота от 100 евро, които се оказали неистински.

В хода на разследването и при провеждане на специализирана полицейска операция е установена самоличността на клиентите му – трима мъже на възраст от 25 до 32 години от село Къпиново. Тримата са били отведени в полицейското управление, където е изяснено, че банкнотата е на единия от тях, а в него е попаднала в чужбина, където е работел.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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Тагове:

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