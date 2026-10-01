Клиенти платили с фалшиви 100 евро такси в Горна Оряховица

Фалшиви 100 евро заловиха служители на Районното управление в Горна Оряховица. С банкнотата платили трима мъже, ползвали таксиметрови услуги от железничарския град до близко село, съобщиха от местната полиция.

Сигнал за случая е получен в сряда. По данни на тъжителя същия ден той е бил нает да превози трима мъже от Горна Оряховица до село Мерданя. Когато стигнали крайната точка, клиентите му платили с банкнота от 100 евро, които се оказали неистински.

В хода на разследването и при провеждане на специализирана полицейска операция е установена самоличността на клиентите му – трима мъже на възраст от 25 до 32 години от село Къпиново. Тримата са били отведени в полицейското управление, където е изяснено, че банкнотата е на единия от тях, а в него е попаднала в чужбина, където е работел.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.