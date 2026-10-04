Оставка и разследване след екзекуцията, която не успя да убие Криста Пайк

Ръководителят на затворническата система в американския щат Тенеси Франк Страда подаде оставка след неуспешното изпълнение на смъртната присъда на Криста Пайк, съобщи губернаторът Бил Лий, цитиран от AP.
Страда, който е комисар на Департамента по затворите на Тенеси, заяви, че оттеглянето му е "най-доброто решение" за щата.
Оставката идва на фона на независимо разследване, което трябва да установи какво се е объркало при опита за изпълнение на смъртната присъда в сряда.
Криста Пайк е оцеляла след неуспешната екзекуция, но състоянието ѝ остава тежко.
Според съдебно заявление на адвокатите ѝ тя е в болница, в безсъзнание и на апаратна вентилация.
По думите на защитата лекарите полагат усилия да спасят живота ѝ.
В четвъртък медицинските екипи са се опитвали да изчистят от организма ѝ двете дози от веществото, използвано от щата при изпълнението на смъртни присъди.
Независимото разследване трябва да изясни причините за провала на процедурата и обстоятелствата, при които Пайк е оцеляла, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.