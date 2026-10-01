"Има пулс и хърка": Криста Пайк оцеля след две дози пентобарбитал по време на екзекуция

Криста Пайк, единствената жена с действаща смъртна присъда в Тенеси, е откарана в болница, след като щатските власти не успяха да изпълнят екзекуцията ѝ въпреки две дози от използвания за смъртоносната инжекция препарат.

50-годишната Пайк загубила съзнание, но сърцето ѝ продължило да бие, а адвокатите ѝ подали спешно искане процедурата да бъде прекратена още докато тя течала.

"Г-жа Пайк е в безсъзнание, но все още има пулс и се чува как хърка", посочили те пред съда.

Един от адвокатите ѝ съобщи пред BBC, че след поставянето на две спринцовки с пентобарбитал Пайк е транспортирана в болница, където лекарите се опитват да стабилизират състоянието ѝ.

Тя е осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на 19-годишната Колийн Слемър.

Убийството на Колийн Слемър

Пайк е била на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип пребили, измъчвали и убили 19-годишната Слемър.

Тримата се познавали от програма за професионално обучение на проблемни младежи.

Преди убийството Пайк обвинявала Колийн, че я е обиждала и че се опитва да ѝ "открадне" приятеля.

По-късно двама други участници в програмата свидетелствали, че Пайк се хвалела с престъплението и преди, и след убийството, а впоследствие им показала и парче от черепа на Слемър.

Случаят предизвиква огромен медиен интерес в Ноксвил през 1995 г., след като тялото на младата жена е намерено с издълбана върху гърдите обърната пентаграма - символ, свързван със сатанински групи. Пайк отрича тя да е направила знака.

Две дози пентобарбитал, но екзекуцията не е успешна

Процедурата започва около 20:00 ч. местно време в сряда в затвора с максимална сигурност Riverbend в Нашвил.

Според Associated Press на Пайк са поставени две дози пентобарбитал. Завесата, която отделя помещението за свидетели, била спускана два пъти, а в определен момент журналистите били помолени да напуснат.

Когато станало ясно, че екзекуцията не протича по план, адвокатите ѝ поискали от съда незабавно да я прекрати и да разпореди оказването на медицинска помощ.

Федералният съдия Клифтън Коркър впоследствие отбелязал в свое решение, че медицински екип вече е започнал да оказва исканата помощ.

"Предупрежденията ни се оказаха основателни"

След неуспешната процедура адвокатите на Пайк заявиха пред Tennessean, че щатът отново не е успял да извърши екзекуция по законово установения ред.

"Не изпитваме никакво удовлетворение от това, че се оказахме прави, но опасенията, които г-жа Пайк изразяваше, се потвърдиха - труден достъп до вените, спукани вени, влошено качество на пентобарбитала, липса на спешна медицинска помощ, когато нещата неизбежно се объркат - и всичко това по протокол, който продължава да бъде обвит в тайна", заяви правният ѝ екип.

От Департамента по изпълнение на наказанията в Тенеси обаче настояват, че всички правила са били спазени.

"Департаментът изпълни всяка стъпка от законния и утвърден протокол за екзекуции, одобрен от главната прокуратура на щата", заяви говорителката Доринда Картър.

По думите ѝ използваният препарат досега последователно е постигал очаквания ефект, а действащият протокол не предвижда допълнителни процедури извън вече извършените.

"Криста Пайк е транспортирана в медицинско заведение извън затвора", добави тя.

Експерт предупреждава за риск от мозъчно увреждане

Д-р Джоел Зивот, професор в Медицинския факултет на университета "Емъри" и медицински експерт, привлечен от защитата, заяви пред BBC, че най-вероятно концентрацията на пентобарбитал в кръвта на Пайк не е достигнала ниво, достатъчно да предизвика спиране на дишането и сърдечносъдова недостатъчност.

"Напълно възможно е заради забавянето преди началото на реанимацията тя да е получила мозъчно увреждане", посочи той.

Върховният съд отказа да спре изпълнението на присъдата

До опита за екзекуция се стигна след серия от безуспешни действия на защитата в последния момент.

Върховният съд на САЩ отхвърли две отделни искания процедурата да бъде спряна.

Късно в сряда съдът отмени и временно отсрочване, дадено по-рано същия ден от по-нисша инстанция, която беше поискала повече време, за да разгледа аргументите на защитата.

Преди това върховните съдии отхвърлиха и жалба, в която адвокатите на Пайк твърдяха, че съдебните заседатели през 1996 г. не са получили възможност да преценят смекчаващи обстоятелства, свързани с документирано сексуално насилие над нея в детството. Според защитата в продължение на години щатът Тенеси е твърдял пред съда, че Пайк лъже за преживяното насилие. Но на по-скорошно заседание, свързано с начина, по който трябва да бъде изпълнена присъдата ѝ, властите вече заявили, че не оспорват, че тя е била жертва на сексуално насилие и изнасилване.

Губернаторът на Тенеси също отказал молбата ѝ за помилване.

"Бях психично болно 18-годишно момиче"

В молбата си за помилване Пайк заявява, че първоначално е възнамерявала да пребие Слемър, но не и да я убие, и че в един момент вече не е успяла да се спре.

"Бях психично болно 18-годишно момиче. Отне ми много години дори да осъзная тежестта на това, което съм направила. Още повече време ми трябваше, за да приема колко много животи съм засегнала. Отнех живота на нечие дете, нечия сестра, нечия приятелка. Сега ми се повдига, когато си помисля, че съм била способна на подобно престъпление", казва тя.

Майката на жертвата чака изпълнението на присъдата от десетилетия

Майката на Колийн - Мей Мартинес - заявила още преди процедурата, че иска смъртната присъда да бъде изпълнена.

"Всеки път, когато мисля за това, си представям Колийн, която изпитва тази болка и се опитва да стане и да избяга", казва тя пред Associated Press.

По думите ѝ група хора събрали средства, за да могат тя и съпругът ѝ да пътуват от Флорида до Тенеси и да присъстват на екзекуцията.

"Не минава ден, нито дори минута, в която да не мисля за Колийн. Празниците са най-тежки", сподели Мартинес.

От 1976 г., когато Върховният съд на САЩ отново разрешава смъртното наказание, в страната са екзекутирани 18 жени и 1663 мъже. Жените представляват около 1% от всички изпълнени смъртни присъди.