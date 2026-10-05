Без книжка и 500 евро глоба за мъж, карал в насрещното на магистралата (ВИДЕО)

Шофьор беше санкциониран само часове след като беше заснет да се движи в насрещното платно на автомагистрала "Европа" край Сливница.

Опасното нарушение е заснето от гражданин, който е подал сигнал в полицията. Видеото впоследствие беше публикувано и от Областната дирекция на МВР - София.

От полицията определиха реакцията като "светкавична".

500 евро глоба и три месеца без книжка

Служители на "Пътна полиция" са установили автомобила и неговия водач само часове след подаването на сигнала.

На шофьора е наложена глоба от 500 евро, а свидетелството му за управление е отнето за срок от три месеца.

Кадрите показват как автомобилът се движи в платното за насрещно движение на магистралата в района на Сливница, създавайки сериозна опасност за останалите участници в движението.

Граждански сигнал помогнал за установяването му

От полицията посочват случая като пример за значението на гражданските сигнали при установяването на опасни нарушения на пътя.

От МВР призовават хората да не остават безучастни, когато станат свидетели на поведение, което създава непосредствен риск за останалите шофьори и пътници.