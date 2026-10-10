Три жени са обвинени в изнасилване на таксиметров шофьор в Гана

Таксиметров шофьор в Гана твърди, че е бил жертва на сексуално насилие от три жени, които първоначално го наели да ги превози до определен адрес. Мъжът разказва, че след като го примамили в жилище, жените заключили вратата и го нападнали, съобщава GhanaWeb, цитирана от БГНЕС.

Пред радиостанция Kasapa FM шофьорът обяснил, че познавал бегло трите жени. Те го помолили да ги закара до дома им, а след пристигането предложили да влезе вътре, за да запомни адреса и да знае откъде да ги вземе на следващия ден.

Жените заключили вратата и го нападнали

Според разказа на мъжа веднага след влизането му в жилището една от жените заключила входната врата. След това трите започнали да го докосват против волята му и да упражняват сексуално насилие.

Шофьорът твърди, че се опитал да се съпротивлява, но жените били физически по-силни и не успял да се освободи. По думите му те го изнасилили, като се редували.

Освен преживяното насилие мъжът посочва, че жените не са заплатили и за извършената таксиметрова услуга.

Полицаите се изсмели на сигнала му

След случилото се таксиметровият шофьор потърсил съдействие от полицията. Според твърденията му обаче служителите на реда не приели сериозно разказа му и му се изсмели.

Случаят повдига въпроси за отношението към мъжете, станали жертви на сексуално насилие, и затрудненията, пред които могат да се изправят при търсенето на институционална подкрепа.

Адвокат призова мъжете да не премълчават насилието

Адвокатът Остин Брако Пауърс коментира случая, като подчерта, че мъжете не трябва да се страхуват да говорят за преживяното насилие.

Той посъветва пострадалите при подобни обстоятелства да подават сигнали в полицията за нападение, вместо за изнасилване.

Пауърс предложи също мъжете, преживели насилие от жени, да създадат обща платформа, чрез която да споделят историите си и да привличат общественото внимание към проблема.

Към момента няма информация дали по конкретния случай е започнало официално разследване или дали срещу трите жени са предприети действия.