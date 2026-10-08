Изнасилена и намушкана 18 пъти: Разкриха убийството на 16-годишна близо 50 г. по-късно

Близо 50 години след като 16-годишно момиче е изнасилено и намушкано 18 пъти в Монтана, властите най-сетне установиха кой е убиецът ѝ.

Корина Контрерас е видяна за последно жива на 22 декември 1978 г. в Билингс, където била на рожден ден с приятели. Около 3:00 ч. през нощта тя си тръгнала пеша към дома на приятеля си, който се намирал на около осем пресечки, но така и не стигнала до него.

Няколко часа по-късно, около 7:00 ч. сутринта, шофьор на училищен автобус открил тялото ѝ край път - на няколко километра от мястото, към което се била запътила.

"Тя беше открита около 7 сутринта, на няколко мили от мястото, където е възнамерявала да отиде. Беше сексуално насилена, а след това намушкана 18 пъти", разказва капитан Дан Парис от шерифската служба на окръг Йелоустоун пред People

Десетилетия наред следователите стигали до задънена улица

През годините полицията проверила множество версии и заподозрени, но нито една следа не довела до пробив.

"По това време имаше много различни теории и разследващите хвърлиха много широка мрежа. Проверяваха роднини, познати, много различни хора. Но всичко водеше до задънена улица", обяснява Парис.

Така убийството на Корина останало неразкрито почти половин век.

Пробивът идва на 24 септември, когато шерифската служба обявява, че е идентифицирала убиеца - Анджело Джеймс Столсмит-старши.

Той обаче няма да бъде изправен пред съд. Столсмит е починал още през 1990 г. на 41 години в болница в Билингс.

ДНК и генетична генеалогия разплитат случая

Столсмит е свързан с убийството чрез ДНК доказателства и генетична генеалогия.

По думите на Парис ДНК профилът на извършителя е бил в американската система CODIS още от 2002 г., но в продължение на години не се появявало съвпадение.

Едва през 2024 г. специалисти по генетична генеалогия започнали да работят по случая. Те успели да очертаят родословната линия на заподозрения и предоставили на разследващите списък с възможни имена.

"След като получихме фамилията и проверихме него и всичките му братя и сестри, успяхме да вземем ДНК от друг член на семейството, което потвърди роднинската линия", казва Парис.

Така следователите постепенно изключили останалите роднини на Столсмит.

Оставал един огромен проблем - той бил кремиран и нямало пряк биологичен материал, с който да бъде направено окончателното сравнение.

Ключът се оказал стара карта с пръстови отпечатъци от 1982 г.

Тогава генетичен анализатор предложил необичаен вариант - да се потърси ДНК върху стари карти с пръстови отпечатъци от предишни арести на Столсмит.

Разследващите успели да открият пет или шест подобни карти.

"Изпратихме ги на генетичния анализатор и тя успя да извлече ДНК от карта с пръстови отпечатъци и да направи съвпадението", обяснява Парис.

Решаващият материал дошъл от карта, изготвена през 1982 г. - четири години след убийството на Корина.

Така, десетилетия след престъплението и повече от 30 години след смъртта на заподозрения, властите най-накрая успели да свържат конкретен човек с убийството.

"Просто човек, който живеел в града"

Столсмит бил местен заварчик и според Парис не се откроявал особено.

"Просто човек, който живееше в града", описва го той.

Имал предишни контакти с полицията, като един от по-необичайните случаи бил арест за това, че внесъл в щата две отровни змии медянки.

Според шерифската служба убийството на Корина най-вероятно е било "престъпление на възможността" - нападение, извършено без предварително набелязана жертва, след като извършителят се натъкнал на момичето.