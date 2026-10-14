Стоян Колев вече е екстрадиран в България, сам се похвали ВИДЕО

Стоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече е у нас. Това става ясно от видео, публикувано в Instagram профила му, на което се вижда как инфлуенсърът слиза от самолета с белeзници на ръцете.

Адвокатът на Стоян Колев и Главна дирекция "Охрана“ (ГДО) към министъра на правосъдието също са потвърдили, че инфлуенсърът е у нас.

В ГДО беше получено съобщение от бюро "СИРЕНЕ" - Испания по каналите на Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" - МВР, относно допуснатото предаване на лицето. Процедурата се състоя на летище "Адолфо Суарес - Мадрид-Барахас" в 10:00 ч. испанско време. След приемането му от служителите на Главната дирекция бяха предприети необходимите действия за конвоирането му до Република България. Лицето беше транспортирано при спазване на установените изисквания и при осигурени необходимите мерки за сигурност.

Операцията беше реализирана в рамките на предварително планирани и прецизно организирани действия, осъществени в тясна координация между Главна дирекция "Охрана" към министъра на правосъдието и компетентните български и испански партньорски институции.

Сега предстои да бъде арестуван в Пазарджик, след като наруши мярката "домашен арест"

Той избяга в Испания, а вследствие на това прокуратура промени мярката му на "задържане пoд стража".

Припомняме, че Колев беше задържан във Валенсия. Испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Арестът беше извършен по време на едно от излъчванията на инфлуенсъра на живо в социалните мрежи.