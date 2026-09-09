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Стоян Колев се подигра на Демерджиев от затвора: Сезонът не е приключил ВИДЕО

Аз съм ши*арият Че Гевара, заявява той

09.09.2026 | 20:58 ч. 20
Стоян Колев се подигра на Демерджиев от затвора: Сезонът не е приключил ВИДЕО

Скандалният Стоян Колев направи включване от затвора в Испания, като се подигра на вътрешният министър Иван Демерджиев. 

"Здравейте господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е приключил. Ъндърграундът може да бъде вързан, може да бъде хванат. Аз съм ши*арият Че Гевара. Да живее България!", заявава Колев в клипа. 

И продължава:

"Добре, ако аз съм най-големия престъпник и идвам да взема в България тези бонуси ще дойда. Щях да дойда доброволно. Обаче не. Сега съм в затвора в Мадрид."

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Блогърът, който избяга от домашния си арест, бе арестуван от испанските власти във Валенсия. Всичко това бе видяно на живо във видеоклип в профила на Колев в Tik Tok.

След ареста вътрешният министър Иван Демерджиев публикува шеговит пост в социалните мрежи:

"Сезонът свърши преди GTA VI“, написа силовият министър.

@.....n1r1 СТОЯН КОЛЕВ С ВКЛЮЧВАНЕ ОТ МАДРИД, ИСПАНИЯ. #fypbulgaria #стоянколев #stoyankolev #bgtiktok #fypbg ♬ оригинален звук - NUSOROGA
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Тагове:

Стоян Колев Иван Демерджиев МВР Испания Затвор
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