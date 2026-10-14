Бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържан при акцията на ГДБОП в Костинброд

Бившият народен представител от ДПС Илия Илиев е задържан при полицейската акция в Костинброд, свързана с предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВиК сектора, съобщи bTV.

Специализираната операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е насочена към проверка на данни за отклоняване на значителни финансови средства при изпълнението на обществени поръчки.

По предварителна информация действията на разследващите са свързани с т.нар. бургаска афера във ВиК сектора. По този случай беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

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При акцията в Костинброд са открити големи суми пари и скъпи вещи. Проверяват се и луксозни имоти, които представляват интерес за разследването.

Разследването, във връзка с което се провежда и днешната акция, стана повод за напрежение между МВР и прокуратурата още през лятото. Тогава от вътрешното министерство обвиниха държавното обвинение, че бави досъдебното производство. По случая бяха сменени и наблюдаващите прокурори.

Според обвинението става въпрос за схема за манипулиране на водомери, чрез която определени обекти са плащали официално значително по-ниски сметки за вода от реално дължимите. Предполага се, че разликата е била предавана на ръка. Разследващите са започнали работа по случая след получен сигнал.

Илия Илиев е народен представител в 43-тото Народно събрание от 2014 до 2017 г. Той е избран от листата на ДПС в Ямбол и е бил член на парламентарната група на движението.

През януари 2017 г. Софийската градска прокуратура съобщава, че е внесла обвинителен акт срещу Илиев и още трима души по дело за предполагаемо източване на средства от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Това производство е отделно от настоящото разследване.

Към момента няма официално обявени подробности за конкретната роля на бившия депутат в проверяваните предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора.