ГДБОП с акция в Костинброд, нищи злоупотреби във ВиК сектора

Акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) се провежда в Костинброд във връзка с предполагаеми злоупотреби със средства по обществени поръчки във ВиК сектора, научи bTV.

По предварителна информация действията на разследващите са свързани с т.нар. бургаска афера във ВиК сектора, по която беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

Операцията в Костинброд е насочена към проверка на данни за отклоняване на значителни суми от обществени поръчки.

По първоначална информация при действията на място са открити скъпи вещи, парични средства и луксозни къщи, които ще бъдат проверявани в рамките на разследването.

Към момента няма официално потвърдена информация за броя на проверяваните обекти, евентуално задържани лица и размера на предполагаемите щети.

Не са обявени и подробности за конкретните обществени поръчки, които са обект на проверката.

Припомняме, че Христо Широков е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Според обвинението групата е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица.