Обирджията на финансов офис в Дупница е взел 375 евро

Полицията издирва извършител на грабеж в офис за платежни услуги в жилищен комплекс "Бистрица" в Дупница, който бе извършен вчера.

Сигналът е подаден малко преди 19:00 ч. снощи в Районното управление (РУ) в Дупница. По първоначални данни непознат мъж е влязъл в офиса, заплашил е служителя и го е напръскал с лютив спрей. След това е отнел 375 евро и е напуснал мястото.

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Няма данни за друго физическо насилие над служителя освен използването на лютивия спрей. Отнетата сума най-вероятно е била наличността в касата към момента на нападението.

Веднага след получаването на сигнала служители на РУ – Дупница са предприели издирвателни действия за установяване и задържане на извършителя.