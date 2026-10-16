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Доцент и бивш преподавател в СУ е убитият в асансьор на "Жолио Кюри"

По непотвърдена информация, в основата на убийството стои личен мотив

16.10.2026 | 21:59 ч. Обновена: 16.10.2026 | 22:31 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Доцент, бивш преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", е убитият в асансьор на метростанция в Софиям съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

Доцент Андрей Атанасов е преподавал дълги години в Биологическия факултет.

По непотвърдена информация, в основата на убийството стои личен мотив. Иззети са записи от видеокамери в района на престъплението.

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Мъжът почина след тежък побой в асансьор на метростанция "Жолио Кюри" в София вчера. Все още няма задържан, образувано е досъдебно производство.

Мъжът е на 83 години и е намерен в много тежко състояние и в кома, с множество наранявания. Откаран е в болница, където по-късно е починал.

"Метрото е безопасно - няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество. Радваме се, че граждани са сигнализирали и са повикали наши служители", каза Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен".

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