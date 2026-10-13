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Йотова е готова да участва в предизборен дебат

Евентуален такъв ще се проведе по БНТ

13.10.2026 | 21:34 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Илияна Йотова заяви, че е готова да участва в дебат преди президентските избори на 25 октомври.

БНТ е предвидила възможността да проведе диспут между кандидатските двойки, достигнали до втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България. 

Това е възможно, съгласно чл. 17, ал. 2 на Споразумението, подписано между БНТ и политическите партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите, относно формите на предизборна агитация.

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Обществената телевизия съобщава, че документът е подписан от всички участници в изборите и е одобрен от ЦИК. 

Темите и разполагаемото време ще бъдат уточнени допълнително, при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс и принципа на равнопоставеност.

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Илияна Йотова избори президент дебат кандидати
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