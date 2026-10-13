Йотова: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава

Президентът Илияна Йотова коментира втората атака до българските територии в Черно море. В началото тя благодари на бързата и спасителна акция след полунощ.

Президентът каза, че на първо място е направен бърз план, в който се излагат всички рискове и опасности, искаме извънредна точка в заседание в Брюксел, което ще започне на 15-ти вечерта.

"Какво направи България преди няколко дни, когато се случиха тези инциденти - атакувани кораби и какво днес - всичко, каквото можем да направим. Първо е спасителната операция и затова обикновено се свиква Съвета за сигурност, защото това е оперативният орган, който трябва да даде задачите на съответните служби, на "Морска администрация", на Министерство на отбраната, на Министерство на транспорта и всички останали ведомства, защото най-важното е спасяването на човешки живот", добави държавният глава.

Каква е целта на този текст - излагаме всички рискови опасности, които днес наблюдаваме с ескалирането на войната, специално за басейна на Черно море. Искаме извънредна точка в следващото заседание на върха в Брюксел. Не темата "Черно море" в общия контекст на войната, а темата отделно "Черно море" и съответно становище и препоръки на ЕС с идеята по-нататък да потърсим консултации и възможности за действие с всички останали държави, които граничат с Черно море, защото за нас неговата безопасност и корабоплаването са от изключителна важност. Тревожно е, рисково е, безпрецедентните и драстичните атаки от днес показват, че войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава и освен това, прекъснатите коридори за корабоплаване се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим и продоволствените коридори за Азия, Африка и целия свят", обясни президентът.

“Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава. Притеснявам се, че ако продължава така, че има проблеми с доставките за рафинерията", добави Йотова.

Ще бъде ли задействан член 4?

Попитана дали се предвижда да се задейства член 4, Йотова отговори, че това, което се предвижда е да се помогне на България в две направление - по отношение на разследването, така и допълнителна защита на наблюдение, което НАТО може да предостави.

Йотова каза, че политическо решение вече е взето и следваща стъпка е всичко това да бъде задействано от Министерството на отбраната.

“Пакетът от мерки цели да се сложи мораториум да се прекратят военните действия в Черно море”, добави Йотова.

Президентът добави, че към този момент няма основание да се задейства член 4, както от наша страната, така и от страна на нашите партньори. “Нашите съседи също се въздържат от задействането на член 4”, добави Йотова.

“След заседанието в Брюксел, ако се реши да се задейства член 4, той трябва да бъде задействан от много държави”, добави Йотова.

Попитана дали е трябвало да се стигне до тук, президентът отговори, че всяка една политическа партия може да прави догадки, но няма доказателства. “Едно е политическото тълкувание и един лидер да казва това, което мисли. Трябва много да се внимава кога се говори от името на институцията”.

Руски ли са дроновете?

“Има един малък детайл - един от корабите е с украинска регистрация”, подчерта Йотова и каза, че Митрофанова нито е отрекла, нито е потвърдила информацията.