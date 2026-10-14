Веселин Тодоров, “Сиела Норма“: Машините за гласуване ще бъдат готови навреме

12 837 машини са преминали през ремонт, а техническите екипи продължават подготовката им за предстоящите избори на 25 октомври, съобщи изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров.

В предаването “България сутрин” той увери, че устройствата ще бъдат готови навреме, но предупреди за рискове, свързани с остаряващите флаш памети, качеството на хартията и ограниченията за отстраняване на повреди в изборния ден.

Остарели флаш памети

Тодоров е на мнение, че флаш паметите не са достатъчно надеждни при продължителна употреба. Машините са на около шест години, а изпълнителният директор на “Сиела норма” допуска, че част от паметите се използват още от 2019 г.

"В бита не е драматично, но при нас и най-малкият дефект спира изборите”, добави Тодоров.

По думите му през февруари-март компанията е представила цена за подмяната им, а впоследствие е направена поръчка за 12 000 флаш памети. "По-добре беше да са 26 000, за да има минимален резерв", посочи Тодоров.

Пред Bulgaria ON AIR експертът обърна внимание и на ограниченията за техническа намеса в изборния ден. Според него действащите правила не позволяват подмяна на определени компоненти, включително принтери, за да се предотвратят възможни манипулации на вота.

Тодоров предложи тези правила да бъдат преразгледани, тъй като техническата подмяна на машина може да отнеме около 15 минути.

Друг проблем, посочен от изпълнителния директор на "Сиела Норма", е качеството на хартията за машинните разписки. Според Тодоров тя не отговаря на изискванията на производителя на устройствата, макар че при последните избори е имало известно подобрение.

Тодоров уточни, че хартиените ролки се доставят по отделен ред и за тях отговаря печатницата на Българската народна банка. "Нямаме достъп до нея”,

Инсталиране на софтуера

Преди провеждането на изборите предстои да бъде инсталиран софтуер, в който са необходими малки промени заради изменения в Изборния кодекс.

Тодоров добави, че подготовката на машините за чужбина не представлява сериозно затруднение, но трябва да бъде съобразена със сроковете за изпращането им. По думите му инсталирането на софтуера трябва да започне най-късно във вторник сутринта, за да могат устройствата да бъдат експедирани навреме. За машините в София работата трябва да приключи най-късно рано в деня преди изборите.

"Имаме желанието и ще се справим, всички машини ще са прегледани, ремонтирани и готови за изборите", увери изпълнителният директор на "Сиела Норма".

Тодоров допълни, че след вота устройствата отново ще бъдат проверени, за да бъдат подготвени и за следващите избори.

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