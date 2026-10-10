ЦИК: Всички проблемни машини за гласуване са ремонтирани преди вота на 25 октомври

Всички машини за вота на 25 октомври, които трябваше да бъдат ремонтирани, вече са ремонтирани, каза за БНТ говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Балова обясни, че на всяка една разписка от машините ще бъда изписан хешкодът, който ще бъде генериран през следващата седмица, и ще бъде публично обявен.

"Всички 2000, които бяха с по-сериозни проблеми. Дори близо 4000 са общо с тези, които подлежаха на профилактика. Така че в срок ще приключиме уверението от фирмата, че ще приключат в срок с ремонта и диагностиката и профилактиката. Ние до края на следващата седмица ще приключим с нашите информационно-обучителни срещи из страната с Районните избирателни комисии, а те след това ще обучат секционните. Като това, което прави впечатление в момента е, че хората са доста подготовени в Районните избирателни комисии. Поставят въпроси, които реално са практически в изборния ден. Именно затова ние забавихме приемането на методическите указания. Ние сме готови от една седмица, но чакаме да видим въпросите, които те задават на терен, за да ги включим и да има по-голямо яснота. В София дори все още има хора, които не знаят. Това, което ни направи впечатление от последните дни е, че имаше хора, които нарочно бяха дошли, бяха чули от вас, медиите, от нашите социални мрежи, че престои такава кампания и бяха дошли, за да пробват как се гласува с машина. Дори имахме позвъняване и по телефоните с молба за следващ график, защото са ни изпуснали една от спирките. Така, че има хора, които все още не знаят как се гласува с машина", каза още тя.

През седмицата представители на ЦИК направиха в метрото в София демонстрации как се гласува.