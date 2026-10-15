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80-годишен е мъжът, открит в безпомощно състояние в асансьор на метрото

Има образувано досъдебно производство

15.10.2026 | 19:22 ч. Обновена: 15.10.2026 | 19:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

80-годишен е мъжът, който беше открит в безпомощно състояние в асансьор на метростанция "Жолио Кюри”, а по-късно почина в болница. От Спешна помощ съобщиха за БНТ, че сигналът е подаден около 13:30 ч., мъжът е бил в много тежко състояние. Той е около 80-годишен. Екип на спешна помощ веднага го е транспортирал, бил е в кома. Откаран е в болница "Св. Анна". Неофициално се работи по версия за побой. Периметър около асансьора е отцепен. На място работят разследващи.

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Има образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

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