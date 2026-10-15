80-годишен е мъжът, открит в безпомощно състояние в асансьор на метрото

80-годишен е мъжът, който беше открит в безпомощно състояние в асансьор на метростанция "Жолио Кюри”, а по-късно почина в болница. От Спешна помощ съобщиха за БНТ, че сигналът е подаден около 13:30 ч., мъжът е бил в много тежко състояние. Той е около 80-годишен. Екип на спешна помощ веднага го е транспортирал, бил е в кома. Откаран е в болница "Св. Анна". Неофициално се работи по версия за побой. Периметър около асансьора е отцепен. На място работят разследващи.

Има образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.