Хари Реднап отправи нацистки поздрав, след като заяви, че Томас Тухел е „германски шпионин“

Хари Реднап беше заснет да отдава очевиден нацистки поздрав и да нарича мениджъра на Англия Томас Тухел „германски шпионин“.

Кадри, получени от The Guardian, показват 78-годишния Реднап, който говори и се шегува пред публика на събитие, което според The Guardian е благотворително участие в Лондон миналата седмица.

В клипа Реднап казва, че харесва бившия мениджър на Англия Гарет Саутгейт, но добавя, че „трябваше да спечелим нещо“ по време на неговия мандат, преди да бъде попитан дали Тухел е правилното назначение за негов наследник.

Коментарите му бяха посрещнати със смях и аплодисменти от публиката, а той продължи, представяйки си как Тухел получава инструкции да „мине и да съсипе този отбор“. След това Реднап казва „ja“ и вдига лявата си ръка в право движение напред.

Англия обяви назначението на Томас Тухел за мениджър на националния отбор Свързани статии

Малко след това и под аплодисменти бившият мениджър на Портсмут и Тотнъм е заснет да казва: „Отивам, ще се видим", напускайки сцената.

Тухел е първият германски мениджър на английския отбор и третият чуждестранен старши треньор на мъжкия отбор след Свен-Горан Ериксон и Фабио Капело.

Победител в Шампионската лига с Челси и шампион на Бундеслигата с Байерн Мюнхен, Тухел беше назначен на 18-месечен договор, за да преведе Англия през следващото Световно първенство и да сложи край на дългото чакане на отбора за голяма сребърна награда.

Harry Redknapp appears to make Nazi salute after joking Thomas Tuchel is a 'German spy'https://t.co/WPOKpj2tHa