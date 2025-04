Дисквалифицираха фехтовачка заради отказа й да се бие срещу транссексуална ВИДЕО

Състезателка по фехтовка беше дисквалифицирана от състезание в мач през уикенда, след като отказа да се състезава срещу транссексуален спортист.

Американците имат сложни възгледи по въпросите на пола и сексуалната ориентация. Докато много проучвания показват, че приемането на правата на LGBTQ+ хората като цяло се е увеличило през последните 20 години, повечето американци все по-малко подкрепят транссексуалните момичета и жени, участващи в женски спортове. Проучване на Gallup от май 2023 г. установи, че 69% от американците смятат, че транссексуалните хора трябва да играят в отбори, които съответстват на техния пол, определен по рождение.

Поддръжниците на ограничаването на участието на транссексуални спортисти казват, че е необходимо да се гарантира, че спортът е безопасен за цисполовите спортисти, но критиците казват, че тези усилия имат за цел да стигматизират общност, която вече е изложена на риск от проблеми с психичното здраве.

Видео, показващо състезателката по фехтовка Стефани Търнър да коленичи, вместо да се състезава срещу транссексуален спортист на име Редмънд Съливан, стана популярно в социалните медии. То е гледано повече от един милион пъти в X. Видеото, публикувано от Независимия съвет по женски спорт, показва как Търнър е дисквалифицирана от мача заради отказа й да се състезава срещу Съливан.

Stephanie Turner, the female fencer who took a knee rather than fence against a male opponent, was given a black card for “unsportsmanlike conduct,” handed a copy of @USAFencing’s transgender policy, and escorted from the premises.#HOLDTHELINE

pic.twitter.com/OAogUHSeoe