Зеленски: Убиването е това, което обединява Русия с Иран и Северна Корея

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че руското застъпничество за иранските власти подчертава необходимостта санкциите срещу Москва да се засилят, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви, че разполагането от Русия на конструирани в Иран дронове “Шахед“ и севернокорейски боеприпаси показва, че съюзниците на Киев не прилагат достатъчно голям натиск спрямо Русия.

“Сега Русия се опитва да спаси иранската ядрена програма. Не може да има друго възможно обяснение за публичните им сигнали и непубличната им дейност. Когато един от съучастниците им загуби способността да изнася война, Русия страда и се опитва да се намеси. Това за пореден път доказва: на агресивните режими не трябва да се позволява да се обединяват и да стават партньори“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение към нацията.

This morning, I visited the site where a Russian missile struck a residential building in Kyiv. The missile went through every floor, all the way down to the basement. It was deliberate terror, the same thing Russia’s army under Putin has done everywhere, from Chechnya to Syria.… pic.twitter.com/Kx709YIQ7y