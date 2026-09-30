BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 99
В развитие Убиха бизнесмена и шеф на Ботев Пловдив Илиян Филипов, какво се знае до момента?

Шефът на Спартак Варна е един от последните, видели Илиян Филипов преди убийството

Не мога да си обясня в каква държава живеем, написа Алекс Илиев в профила си във Facebook

30.09.2026 | 09:52 ч. 7

Президентът на Спартак Варна, Алекс Илиев, е един от последните хора, които са видели боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов часове преди да бъде убит. Двамата са гледали заедно мача България - Естония на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, преди в малките часове на днешния ден да се стигне до трагедията.

"Снощи бяхме заедно, гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни отново да се видим и да направим заедно поход на едно от любимите му места. Не мога да повярвам. Потресен съм. Това е първото нещо, което разбирам рано тази сутрин, и не мога да си обясня в каква държава живеем", написа в личния си профил във Facebook Алекс Илиев.

"По моите наблюдения през последната година, в която се сближихме покрай футболните клубове, Илиян беше човек, който просто искаше да помага на толкова много фронтове. Даваше толкова много от себе си, това на кого пречеше? Днес се събуждам и разбирам часове по-късно, че животът му е отнет. Бог да те прости, Илияне!", допълни Илиев.

Свързани статии

Около 1:00 ч. тази нощ бизнесменът и собственик на футболния отбор "Ботев" (Пловдив) е бил прострелян. Той издъхва след един изстрел в лицето. 

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня.  Районът около местопрестъплението е отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Илиян Филипов Спартак Варна Ботев Пловдив филипов-30.09.
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem