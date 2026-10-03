Левски готов за шестте гостувания, кога се завръща Акрам Бурас?

Спортният директор на Левски Георги Костадинов разкри кога се очаква Акрам Бурас да се завърне в игра, ако възстановяването му протече по план.

"Тази почивка ни дойде точно навреме, защото имахме натоварен графи и доста контузени футболисти. Някои момчета не бяха правили подготовка. Сега използваме времето, за да ги възстановим. След паузата за националните отбори Левски ще изглежда по-добре", сподели Костадинов.

"Ако всичко върви по план с възстановяването му, Бурас ще бъде готов във втората половина на месеца. Надявам се Левски да е готов за предизвикателството с шестте поредни гостувания. Смятам, че имаме качеството, имаме вече натрупания опит и самочувствие. Не трябва да забравяме, че сме шампиони и всеки трябва да се съобразява с нас. Свиквам с позицията на спортен директор в Левски. Имам страхотна възможност. В среда съм, която е изпълнена с професионалисти. Всеки ден научавам нови и нови неща. Изключително съм доволен от тази възможност, която ми е предоставена. Както правех и на терена, оставям сърцето си и душата си всеки ден", каза още Георги Костадинов.