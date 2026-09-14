Левски ще строи стадион за 28 000 души, Бостанджиев заяви високи цели

ПФК Левски възнамерява да построи най-модерния стадион в югоизточната част от Европа и той ще разполага с около 28 хиляди седящи места за футболни мачове, както и 38 700 за музикални концерти, заяви арх. Цветан Петров от фирмата "ИПА Архитекти". Той заяви, че строителството трябва да започне през юни 2027 и след края му стадион "Георги Аспарухов" ще се превърне в емблематично място в София.

"Новите собственици на Левски искат най-модерния стадион, защото Левски го заслужава. Първият значим документ е факт - визата за проектиране е издадена. В момента се съгласува с другите институции и благодаря на всички институции, защото срещаме страхотна подкрепа и нещата вървят с добро темпо", заяви арх. Цветан Петров.

"Целта е ясна - искаме да започнем строителство юни 2027. Правим всичко възможно да постигнем това. Такъв проект не се прави сам и затова поканихме като наш партньор и консултант немската компания sbp, която има невероятен опит в спортни съоръжения по цял свят. Те са и строители на Олимпийския стадион в Мюнхен, съоръженията на Тотнъм, "Бернабеу"... Опитваме с тяхна помощ да направим процеса предвидим, а експлоатацията - дълга", добави той.

"С помощта на клуба са осъществени контакти с УЕФА и координация по всички точки. Предстоят и срещи, за да установим техните изисквания ясно, за да може фундаментът да бъде здрав. Правим най-модерния стадион в югоизточната част на Европа и тук най-важно е изживяването. Не искаме стадион за 20 мача, а за 365 дни в годината. Искаме да можем да задържим хората на съоръжението във всеки ден от седмицата. Ще има не само мачове, а и ежедневно изживяване. Искаме стадион, който служи на града и на феновете за много години напред", продължи той.

"Имаме три разработени сценария - за ден на мач, за събитие и за всеки ден. Ще има изживявания за семействата и разчитаме те да идват следобеда преди мача и през уикенда. Ще има музей, фен-шоп, ресторанти... Ще има постоянно работеща инфраструктура и различни активности", каза още Петров.

"Има и няколко числа, които искаме да споменем, за да покажем комфортна. Ще има над 150 линейни метра зони за обслужване, 300 санитарни прибори, 48 турникета, много места за паркиране и страхотен достъп до метрото. Сектор "А" е сърцето на стадиона. Тук нещата придобиват вече завършен вид и предстои координация с УЕФА, за да влезем в детайл с интериора. Залата за събития е с площ от над 1250 кв. метра и дава място не само за футболни събития. Можем да бъдем домакини на корпоративни събития, празненства и всякакъв вид ентъртейнмънт", добави Петров.

"Темата, която вълнува всички - по настояване на клуба направихме всичко възможно да увеличим капацитета на максимум. Стадионът дава възможност за около 28 хиляди места и смятаме, че това отговаря на интереса, голямото желание и ентусиазма от "синьото" лято, както го наричаме. Капацитетът при концерт е 38 700, така че и това е нещо уникално и дава база за други събития", каза още той.

Очаква се строителството да продължи малко над две години, а стадионът се очаква да има възможност за бъдещо разширяване.

Собственикът Атанас Бостанджиев

Левски трябва да бъде отбор на високо европейско ниво и новото ръководство работи именно с тази цел, заяви мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев след Общото събрание на акционерите.

"Искам да се обърна към всички фенове и да им благодаря от все сърце за подкрепата и вярата в този клуб. В крайна сметка това се прави за радостта на всички привърженици и приятели", заяви Бостанджиев по време на пресконференция след Общото събрание.

"Искам също и аз да поканя моите колеги Клаудио и Еду в ръководството заедно с Наско. Целта е една - да направим клуба Левски на високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони на България всяка година, и да се борим достойно в Европа с цел за победи. Това е реалистична и амбициозна цел, но съм напълно убеден, че имаме всичко, което ни трябва като екип, експертиза, фенска маса. Това няма да бъде момент или процес, който ще трае ден, седмица или месец. Това е процес на подобрение и това е моето и на моите колеги предизвикателство. Искаме да направим уникална спортна структура и отбор, да защитим честта и историята му и да го изкараме на европейско и световно ниво. Това става с много работа, с правилните експерти, със способност да устояваме на тежките моменти. Благодарен съм и призовавам феновете да имат търпение и подкрепа към клуба. Аз гарантирам от себе си, че ще направим всичко възможно да превърнем целта в реалност", каза още той.

"Днес ще представим и първия стадий на инвестицията в инфраструктурата на клуба със стадиона. Аз лично съм много развълнуван, че най-накрая Левски ще има база и стадион, които ще бъдат може би най-модерните на Балканите. Това ще вдигне нивото на спорта в България на европейско ниво, както заслужаваме всички ние тук", добави Бостанджиев.

Сираков ще бъде почетен президент на Левски

Бившият мажоритарен собственик на Левски Наско Сираков ще има съвещателен глас по всички въпроси в новото управление на футболния клуб, обяви адвокат Стоимен Чакалов по време на пресконференция след Общото събрание (ОС) на Левски. Както е известно, бившата структура на "сините" ще бъде заменена от Съвет на директорите, в който Сираков не попада.

"По отношение на почетната длъжност президент на футболния клуб, на нея заслужено бе избран Наско Сираков. По този начин ОС подчерта заслугите на Сираков за развитието на клуба. По общо съгласие на акционерите той ще има право на съвещателен глас в Борда не само по отношение на спортно-техническите въпроси, но и на всички останали въпроси около развитието на клуба. Това решение бе подкрепено почти единодушно, включително от Сдружение "Левски на Левскарите", заяви адвокатът на ПФК Левски Стоимен Чакалов.