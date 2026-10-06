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Стефан Ботев обяви фалит на федерацията по щанги?

Като основание се посочват дългове от над 95 000 евро към държавата

06.10.2026 | 14:20 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Стефан Ботев е подал в петък молба до Софийския градски съд за обявяване на федерацията по щанги в несъстоятелност, съобщават от "24 часа". Това става ясно от партидата на централата в Търговския регистър.

Като основание се посочват дългове от над 95 000 евро към държавата. Заради спряното финансиране централата няма как да обслужва кредиторите си.

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Ботев загуби от Асен Златев извънредното общо събрание в началото на годината, но вписването на новото ръководство бе блокирано от жалба на Пламен Братойчев от клуб "Христо Бъчваров" (Сливен). 

Искането идва по-малко от месец преди световното първенство в Нинбо (Китай), което е и първа олимпийска квалификация за Лос Анджелис. 

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