След скандала с Насар: Освободиха Стефан Ботев като президент на федерацията по вдигане на тежести

Освободиха Стефан Ботев като президент на федерацията по вдигане на тежести.

Това се случи на общото събрание на централата, на което присъстват 33 от 36 клуба. Карлос Насар също е в залата.

Ботев беше освободен с 20 на 10 гласа.

Очаква се за негов наследник да бъде избрат един от най-великите български щангисти е Асен Златев. Освен олимпийски шампион от Москва 1980, той е трикратен световен и петкратен европейски първенец. Неведнъж Карлос Насар го е сочил за свой пример в спорта.

Златев заяви, че не се вижда на президентския пост за дълъг период, а само докато се стабилизира ситуацията.

Извънредното общо събрание се свика от недоволни клубове, които се подписаха под текста, че Ботев не се отчита пред Управителния съвет и взима еднолични решения.

