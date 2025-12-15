IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

След скандала с Насар: Освободиха Стефан Ботев като президент на федерацията по вдигане на тежести

Ботев беше освободен с 20 на 10 гласа

15.12.2025 | 12:27 ч. 12
След скандала с Насар: Освободиха Стефан Ботев като президент на федерацията по вдигане на тежести

Освободиха Стефан Ботев като президент на федерацията по вдигане на тежести.

Това се случи на общото събрание на централата, на което присъстват 33 от 36 клуба. Карлос Насар също е в залата. 

Ботев беше освободен с 20 на 10 гласа. 

Свързани статии

Очаква се за негов наследник да бъде избрат един от най-великите български щангисти е Асен Златев. Освен олимпийски шампион от Москва 1980, той е трикратен световен и петкратен европейски първенец. Неведнъж Карлос Насар го е сочил за свой пример в спорта. 

Златев заяви, че не се вижда на президентския пост за дълъг период, а само докато се стабилизира ситуацията.

Извънредното общо събрание се свика от недоволни клубове, които се подписаха под текста, че Ботев не се отчита пред Управителния съвет и взима еднолични решения.

Още спортни новини четете на сайта на Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стефан Ботев щанги Карлос Насар
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem