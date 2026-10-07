Аржентина се сбогува с Меси с победа

Аржентина изпрати своя капитан с победа. Лионел Меси започна като титуляр в прощалния си мач с националния отбор, а световните шампиони от Катар 2022 надиграха Бенин в приятелски мач с 3:0. Лео вкара третия гол от дузпа.

Това беше последният мач за 39-годишния нападател на Интер Маями с фланелката на "албиселесте". В профила на аржентинския национал се появи снимка на фланелката и капитанската лента на Меси, предаде бТВ.

"Той блести от раждането си. Обичаме те, капитане“, се казва в съобщението на федерацията. Преди началото на терена на стадион „Монументал“ беше разстлана огромна тениска с надпис „Благодаря“ на испански.

Меси получи още една почит. В 10-ата минута, съответстваща на номера на фланелката му, съдията спря мача, за голяма изненада на аржентинската звезда. Именно в този момент играчите на съперника се възползваха от възможността да го поздравят, докато стадионът избухна във фойерверки и публиката се изправи на крака, за да го аплодира и скандира името му.

„Какво удоволствие, каква радост беше да бъда част от твоята история от първия ден, братко! Ти ни накара да се усмихваме и да се наслаждаваме на футбола! Името ти е записано в историята на твоята страна и на целия свят...

Само ние знаем радостта, която изпитваме, когато сбъднем детските си мечти - да представляваме страната си и да станем световни шампиони! Ти даде всичко за отбора и страната си...Разбирам те перфектно и знам, че всичко, свързано със семейството, те кара да преосмислиш много неща... Наслаждавай се на живота, братко. Пожелавам ти всичко най-хубаво - днес и винаги“, написа в социалните мрежи бившият нападател на Барселона и Бразилия - Роналдиньо.

Меси вкара в 71' от дузпа, спечелена от 22-годишния защитник на Палмейрас Агустин Гиай. Това беше 126-ият гол в кариерата му в 208 мача за националния отбор. Меси асистира за другите две попадения - на Николас Отаменди и халфа Нико Пас.