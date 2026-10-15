Карлос Насар: Здрав съм като бик, отивам в Китай за световната титла

Карлос Насар се отправя към Китай, където ще преследва поредното златно отличие в кариерата си. Олимпийският шампион, трикратен световен и четирикратен европейски първенец по вдигане на тежести ще участва на Световното първенство в Нинбо, което ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември.

Спортист №1 на България ще се бори за титлата в категория до 95 кг, въпреки че здравословен проблем е попречил на нормалната му подготовка през последния месец, пише gol.bg.

"Имах инцидент, даже ми се спука вената. Сега съм здрав като бик. Аз съм върховният хищник във вдигането на тежести и другите да мислят за конкуренцията. Първо целта е да стана шампион, не искам да се оплаквам, но последните 30 дни бяха много трудни", заяви Насар.

Той е категоричен, че няма да преследва рекорди на всяка цена.

Приоритет за него остава световната титла, а към рекорден резултат би се насочил само ако това се окаже необходимо за победата.

"Ако ми е нужен световен рекорд, за да стана шампион, ще го постигна, но иначе няма да рискувам", каза Насар.

Насар ще коментира и продължаващите сътресения в българското вдигане на тежести. Само преди дни бившият президент на федерацията Стефан Ботев обяви организацията във фалит. Междувременно Асен Златев, признат от съда за нов ръководител, даде заявка за нов етап в развитието на спорта.

Вътрешните конфликти са се отразили сериозно върху състезателите. Заради проблемите във федерацията те са били принудени да организират подготовката си самостоятелно и да покриват разходите със собствени средства. Така скандалите на практика са превърнали изминалата година в нулева за спортистите.