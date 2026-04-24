Карлос Насар стана европейски шампион за четвърти път! Със сребърния медал остана арменецът Ара Аганян, който направи двубой от 381 килограма. Бронзът е за французина Ромен Имадушен, който постигна общо 370 килограма.

Той спечели златен медал в изхвърлянето на Европейското първенство в Батуми, Грузия, в категория до 94 килограма.

С два успешни опита на 170 и 176 кг той си осигури първото място в движението и е устремен към четвърта европейска титал. Насар пробра да подобри и световния рекорд, но не успя да вдигне щангата със 183 кг.

Арменецът Аганян регистрира три успешни опита - на 167, 172 и 175 килограма. Трети след изхвърлянето бе турчинът Хакан Шукрю Курназ със 166 килограма, които той вдигна от третия си опит, след като преди това направи два фаула.

В изтласкването Насар стартира на 210 килограма. Той ги вдигна от първия опит, но след преразглеждане съдиите не признаха движението му като чисто. Така олимпийският шампион трябваше да излезе за втори път на същата тежест, но този път успя да се справи с нея.

Аганян, който вече бе вдигнал 200 и 206 килограма, се завърна на подиума за опит от 212 килограма, който обаче бе много далеч от това да бъде успешен и това осигури златото на Насар.

В последния си опит в състезанието Насар пробва на 223 килограма, което да му донесе световен рекорд в двубоя, но българинът не успя да ги вдигне.