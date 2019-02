Съсед, колега: С кого е най-вероятно да ви изневерят?

Изневярата е едно от най-големите предателства, но, за съжаление, и едно от най-често срещаните в днешно време. Ето и с кого е най-вероятно да ви изневери половинката, според различни проучвания.

1. Колеги/съученици

36% от мъжете и жените са изневерявали на половинката с човек от работата, показва проучване на Journal of Marital and Family Therapy, пишат от Your Tango. Предполага се, че процентът е по-голям, защото не всички хора биха се осмелили да си признаят това. Интересното е, че колкото по-добре се справят хората в работата, толкова по-вероятно е да изневерят с колега/колежка. Времето, прекарано на работа, е доста, дори понякога повече отколкото това, прекарано с партньора, ако не живеете заедно. Обикновено изневерите на работно място започват с уж невинни шегички, подмятания и леки флиртове, казват психолози. Учениците и студентите също изневеряват на гаджето със свои съученици и колеги от университета, особено ако гаджето им посещава друго учебно заведение. Това често се случва на купони.

2. Съсед

Плашещо е, че партньорът може да ви изневери със съсед, сякаш под носа ви, ако живеете заедно. Съседите често изкушават. При двойките, които имат брак, редовно се стига до изневяра със съседа, защото се знае, че той е на близо и на разположение. Не се налага полагането на много усилия и излизане за дълго.