Млада жена бе изнасилена и убита на яхта

Инженер на суперяхта е обвинен в убийството на „златното момиче“ от екипажа, която беше открита мъртва на Бахамите само дни преди да навърши 21 години.

Тялото на Пейдж Бел е открито частично съблечено в машинното отделение на яхтата на 3 юли, след като, по данни на Daily Mail, тя е била изнасилена и убита от 39-годишния мексикански гражданин Бриджидо Мунос.

По шията на Бел имало прорезни рани, а по ръцете – наранявания, които сочат, че се е опитала да се защити, преди да загине. Когато властите откриват Мунос, той също бил с наранявания по ръцете, което може да сочи за опит за самоубийство. Бил е хоспитализиран, преди официално да бъде обвинен. Съдът му отказал пускане под гаранция, а Мунос ще остане в ареста до изслушването на 20 ноември, съобщиха официални източници.

Пейдж Бел и Бриджидо Мунос работели заедно на суперяхтата Far From It, която се отдава под наем за близо 140 000 долара на седмица. По време на инцидента плавателният съд бил акостирал край остров Харбър.

По време на кариерата си в яхтената индустрия Бел е обслужвала луксозни плавания на високо ниво и била много обичана от колегите си.

„Пейдж беше повече от колежка — тя беше семейство. Нейният сияещ дух, заразителен смях и безгранична доброта оставиха незабравим отпечатък върху всеки, който имаше щастието да я познава“, написа член на екипажа от една от предишните яхти, на които е работила - Sweet Emocean.

Майка ѝ все пак планира да отбележи рождения ѝ ден, на 14 юли, като похапне от любимата ѝ торта червено кадифе, според информация от GoFundMe кампания, организирана от бивши колеги на Бел, пише New York Post.

