Приятелите на Хари не харесват Меган, превзела го

Приятелите на принц Хари не харесвали особено съпругата му - Меган Маркъл, пишат от "Daily Mail". Кралският биограф Анджела Левин посочва, че не смята, че херцогинята на Съсекс е много популярна сред приятелския кръг на Хари, а причината е, че те смятали, че тя е превзела Хари и му влияе.

Това е казала Анджела в документалния филм на CBS - "Meghan and Harry Plus One". Близките на Хари се чувствали заплашени от Меган, защото тя е позната със своите силни феминистки възгледи.

"Мисля, че тя не е популярна в много кръгове, тъй като те обожават Хари и те сякаш мислят, че тя доминира над него", казва във филма биографът.