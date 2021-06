Край на ангелската ера: Victoria's Secret с нова концепция

Марката Victoria's Secret промяна облика си и започва нова ера от своето съществуване.

В сряда, 16 юни, компанията обяви, че окончателно оказва ангелските крила и създава две нови инициативи - The VS Collective и The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers. Първата ще бъде представена от дами като Приянка Чопра, Меган Рапино и много други "жени, които споделят общо виждане за промяна".

Двете нови програми идват две години след края на модното дефиле на ангелите на Victoria's Secret. То беше прекъснато през ноември 2019 година след множество критики, че марката не показва модели с различно телосложение.





"Чрез социални, култрурни и бизнес взаимоотношения VS Collective ще работи за създаването на нови асоциирани прогеами, революционни продуктови колекции, завладяващо и вдъхновяващо съдържание и ще подкрепя каузи, жизненоважи за жените", казва от модния бранд.

Към Приянка и Меган ще се присъединят още южносудано-австралийският модел Адут Акеч, фотографката Аманда де Каденет, скиорката Айлин Гу, боди активистката Палома Елсесер и бразилският модел Валентина Сампайо, която влезе в челните заглавия с това, че през 2019 година се превърна в първия транссексуален модел на Victoria's Secret.

