Номинациите за "Еми" - кои са историческите постижения?

Една от най-важните вечери за телевизионните фенове - раздаването на наградите "Еми" - наближава. Церемонията ще се състои на 12 септември, но преди това трябва да бъдат оповестени номинираните. И това се случи на 12 юли.

Джей Би Смоув и Мелиса Фумеро разкриха кои попадат в тазгодишните категории, като сериалите "Тед Ласо", "Наследниците" и "Белият Лотос" получиха най-много номинации. Други проекти, включително "Това сме ние", който тази година излъчва последния си сезон, не бяха признати за достойни от Академията за телевизионни изкуства. Разбира се, и тази година имаше исторически постижения, като някои актьори попадат за първи път сред номинираните, а други се превръщат в най-младите претенденти за награда.

"Това беше още една изключителна година за телевизията с изобилие от забележителни програми и изпълнения" каза в изявление за пресата председателят и главен изпълнителен директор на Телевизионната академия Франк Шарма.

"Наследници" води с номинациите при драмата, попадайки в цели 25 категории, следван от "Еуфория" с 16 номинации. Що се отнася до претендентите за комедийни сериали, "Тед Ласо" се насочва към нощта на 12 септември с цели 20 номинации, следван от "Хитринки" и "Only Murders in the Building" с по 17. "Белият Лотос" и "Dopesick" имат най-много номинации при лимитираните и антологичните сериали, съответно с 20 и 14 номинации.

Историческите постижения тази година

Въпреки че някои звезди и сериали бяха изненадващо пропуснати от Академията за телевизионни изкуства, други сътвориха история със своите номинации.

Макар да не попадна в категорията за най-добра актриса в комедиен сериал, Селена Гомес пише история като латино продуцент за работата си по "Only Murders in the Building". В допълнение, Квинта Брансън, чийто сериал Abbott Elementary получи седем номинации, е първата чернокожа жена, която попада в три комедийни категории за "Еми".

Освен това, Зендая продължава да пише история с няколкото си номинации за сериала "Еуфория".

Селена Гомес

С номинацията на Only Murders in the Building за най-добър комедиен сериал, Гомес, която е изпълнителен продуцент заедно със Стив Мартин и Мартин Шорт, става едва втората латиноамериканка, номинирана в категорията като продуцент. Първата е Салма Хайек за "Грозната Бети" през 2007 година.





