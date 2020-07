Истината за протестите в Сърбия – заради коронавируса или заради Вучич?

Вече втори ден в Сърбия се организират протести, а медиите в страната твърдят, че причината за тях е недоволството на гражданите от връщането на някои мерки срещу коронавируса.

Но това ли е причината наистина?

Според много потребители в Instagram медиите, които са държавна собственост, лъжат, а малцината журналисти, отишли на протестите, за да отразят истината, са били бити и заплашвани.

Два поста се появиха в социалната мрежа - единият гласи "Какво се случва сега в Белград", а другият - "Не протестираме заради мерките срещу COVID-19".

Според тях, хора подкрепящи от крайно левите, до крайно десните партии, са се събрали пред парламента, за да се противопоставят срещу диктатурата на президента. Тези, които са най-близо до сградата, са били нападнати от полицията със сълзотворен газ и палки. Според публикацията, на мястото на протеста е имало само две журналистки и две камери. Те също са били нападнати със сълзотворен газ.

От постовете става ясно, че хората са недоволни, защото по време на изборите се твърдеше, че Сърбия е преборила заразата. Всички ресторанти, барове, кафета и магазини бяха отворени, след като в страната бяха въведени някои от най-строгите ограничения на Балканите. След края на изборите обаче заразените започват да растат светкавично, а хората осъзнават, че ниският брой заразени всъщност е бил измама.

Сърбите са недеволони, че Вучич подкрепя Тръмп и Китай, че пенсиите им се стопяват, а възрастните хора остават без пари за храна, не могат да си позволят и помощ. Гражданите не знаят къде отиват парите, които държавата взима от тях. Те се страхуват, че рано или късно ще останат без средства и без дом, за това мигрират в други европейски държави. Те обвиняват и сина на президента в съучастие с мафията.

Вучич се възмути, че протестиращите са нападнали полицаите, но според постовете - полицаите нападат протестиращите. Много хора са били ранени.

Потребителката agnusatanae, чието истинско име е Сара, събира сведения на потребители из цялата страна. В един от постовете си тя твърди, че протестите са били мирни, преди полицията първа да ги нападне и се възмущава, че Вучич се опитва да ги дискредитира, като казва, че протестиращите са "хора, които вярват в теорията за плоската Земя".

Потребители, писали към нея, свидетелстват, че полицията в Белград сама запалвала старите си коли, а онези, които се опитват да нахлуят в държавните сгради и причиняват щети са всъщност изпратени от правителството, за да накарат протестиращите да изглеждат зле и да дадат причина на полицията да нападне хората. Толкова много граждани са били арестувани, че купища обувки са останали по улиците на Белград.

В един от постовете, изпратени до Сара, млада жена разказва как майка й, която е медицинска сестра, заподозряла измамата на правителството още в дните преди изборите. Тя се опитала да предупреди хората, че вирусът не е изчезнал, а тъкмо обратното - властите се опитват да прикрият увеличаващия се брой на заразените. Тя била заплашена с уволнение, за да си замълчи.

"Вучич е единственият президент, който използва ултраси за своя лична охрана", глади един от споделените постове, придружен от снимки на мъжете, които по време на карантината всяваха страх у жителите на Сърбия, за да ги принудят да напускат домовете си. Именно за тях се твърди, че им е било наредено да се превърнат и в провокатори на протестите.

